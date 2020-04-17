«Спартак» не будет продлевать контракт с Мельгарехо

не будет продлевать контракт с нападающими не станет выкупать форварда передает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, летом Мельгарехо станет свободным агентом. Сообщается, что футболист уже ищет варианты продолжения карьеры.

Также в клубе принято решение по нападающему Шюррле, который выступает в текущем сезоне за «Спартак» на правах аренды. Руководство приняло решение не выкупать немецкого игрока.

Отметим, что из-за коронавируса контракты футболистов могут быть автоматически продлены до окончания сезона.

Шюррле в текущем сезоне РПЛ провел 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. Мельгарехо в 12-ти встречах забил один гол. 0