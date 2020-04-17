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    Тренер «Сельты» назвал решение Смолова вернуться в Россию ошибочным

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    Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия оценил решение игроков команды Федора Смолова и Пионе Систо покинуть Испанию в разгар пандемии коронавируса.

    Оскар Гарсия
    Оскар Гарсия

    «Очевидно, что оба игрока поступили плохо. Приняв решение уехать, они допустили ошибку, потому что наше требование оставаться в Испании было очень ясным.

    Об этом говорили не только на клубном уровне, но и на уровне правительства. Мы должны подавать пример профессионализма, и они зря решили уехать.

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    • Ситуации были различны, потому что Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, и он сообщал обо всем, но, исходя из логики, он должен был оставаться здесь», — приводит слова Гарсии СОРЕ. 0

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