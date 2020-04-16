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    В Китае планируют начать футбольный сезон в июне-июле

    Футбол Китай. Суперлига Футбол КитаяКоронавирус в спорте
    Новый футбольный сезон в Китае планируют начать в июне или июле, сообщает Goal.com.

    Отмечается, что эти сроки — самые ранние из возможных для старта турнира. Китайская Ассоциация футбола уже рекомендовала клубам начать подготовку к началу сезона летом.

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    • Все футболисты должны будут сдать два теста на коронавирус: один в течение ближайших дней, а второй — за неделю до старта чемпионата.

    Чемпионат Китая должен был стартовать 22 февраля, однако игры были отложены из-за коронавируса, пик эпидемии которого в Китае уже пройден.

    Действующим победителем турнира является «Гуанчжоу», который тренирует итальянец Фабио Каннаваро. 0

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