В Китае планируют начать футбольный сезон в июне-июле

Новый футбольный сезон в Китае планируют начать в июне или июле, сообщает Goal.com

Отмечается, что эти сроки — самые ранние из возможных для старта турнира. Китайская Ассоциация футбола уже рекомендовала клубам начать подготовку к началу сезона летом.

Все футболисты должны будут сдать два теста на коронавирус: один в течение ближайших дней, а второй — за неделю до старта чемпионата.

Чемпионат Китая должен был стартовать 22 февраля, однако игры были отложены из-за коронавируса, пик эпидемии которого в Китае уже пройден.

Действующим победителем турнира является «Гуанчжоу», который тренирует итальянец Фабио Каннаваро. 0