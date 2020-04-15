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    Соловьев не чувствовал уважения в московском «Динамо»

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    Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Иван Соловьев, выступающий за узбекский «Навбахор», рассказал о переходе в петербургский клуб в 2013 году.

    Иван Соловьев
    Иван Соловьев

    «Там сложная история. У меня заканчивался контракт, а переговоры по новому вообще не двигались. В итоге, взвесив "за" и "против", решил перебраться в Питер.

    У меня была зарплата 30 тысяч рублей. Я не говорю об окладах футболистов стартового состава, но тогда и в заявку на матчи не попадали игроки, которые получали миллионы рублей в месяц. Например, Баккал, которого взяли летом. Его отправили тренироваться в дубль, он там спокойно себя чувствовал, отлично зарабатывал.

    Я же просил изначально 600 тысяч рублей в месяц. Для молодого, пробившегося в стартовый состав солидного клуба, это не было большим запросом. Но в декабре, когда в чемпионате наступил перерыв, услышал ответ: "Я сейчас на отдыхе в Барселоне, не хочу ни о чем разговаривать. Позже обсудим".

    Однако и в январе все, что получил, это предложение на 300 тысяч рублей в месяц. При том, что "Зенит" предлагал миллион. Тут вопрос и денег, и уважения. Я его в "Динамо" не чувствовал», — приводит слова Соловьева «Спорт-Экспресс». 0

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