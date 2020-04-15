Жонатас тренируется несколько дней после излечения от коронавируса

Форвард «Эльче», выступавший ранее за «Рубин», рассказал о том, как выздоровел после заражением коронавирусом.

«Я выздоровел и снова чувствую себя на все 100 процентов, но я до сих пор не знаю, как и где я его подхватил. Все началось с общего чувства недомогания, а также лихорадкой и кашлем.

У меня так сильно болела голова, что сначала я подумал, что это просто мигрень. С учетом всех этих симптомов врач клуба предложил пройти тест на COVID-19, и он был положительным.

Тренироваться было невозможно, я чувствовал себя таким слабым. Однажды я чуть не потерял сознание в душе. Я никогда не чувствовал такой боли и потерял все силы. К счастью, за последние несколько дней я смог снова начать тренироваться, чувствую себя хорошо и не могу дождаться, чтобы вернуться на поле», — приводит слова Жонатаса TMW. 0