КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрнесто Вальверде8 безработных тренеров, которые получат шанс в межсезонье
  • 21:49
    • Клопп намерен лично встретиться с Вернером
  • 18:34
    • Завершение сезона Бундеслиги находится под вопросом
  • 18:09
    • Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы
  • 17:09
    • Наставник «Баварии» одобрил трансфер Сане
  • 16:28
    • Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
    Все новости спорта

    Жонатас тренируется несколько дней после излечения от коронавируса

    Футбол Эльче Футбол ИспанииКоронавирус в спорте
    Форвард «Эльче» Жонатас, выступавший ранее за «Рубин», рассказал о том, как выздоровел после заражением коронавирусом.

    Жонатас
    Жонатас

    «Я выздоровел и снова чувствую себя на все 100 процентов, но я до сих пор не знаю, как и где я его подхватил. Все началось с общего чувства недомогания, а также лихорадкой и кашлем.

    У меня так сильно болела голова, что сначала я подумал, что это просто мигрень. С учетом всех этих симптомов врач клуба предложил пройти тест на COVID-19, и он был положительным.

    Тренироваться было невозможно, я чувствовал себя таким слабым. Однажды я чуть не потерял сознание в душе. Я никогда не чувствовал такой боли и потерял все силы. К счастью, за последние несколько дней я смог снова начать тренироваться, чувствую себя хорошо и не могу дождаться, чтобы вернуться на поле», — приводит слова Жонатаса TMW. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Не кто иной, как гений». В 1986-м Платини помог Франции обыграть бразильцев
  • Вчера в 17:20
    •
  • Прогноз
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея»
  • 1.71
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минимум голов в Минске?
  • «Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • «Ювентус Манагуа» поднимется в шестерку?
  • «Ювентус Манагуа» — «Окоталь». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Упрочит ли «Манагуа» свое лидерство?
  • «Манагуа» — «Халапа». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Рауль Футбол Было круто еще до «галактикос». В 2000-м году «Реал» обыграл «МЮ» на «Олд Траффорд»Рассказываем об игре в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 1999/2000 13:560
  • 13:29
    • Морозов: Готовимся начать новый сезон в сентябре
  • 23:56
    • СМИ: «Барса» отказалась от трансфера Лаутаро Мартинеса
  • 23:47
    • Сезон в шотландском Чемпионшипе завершен из-за коронавируса
    Антуан Гризманн Игры От Сульшера до Гризманна: как Football Manager не дает заскучать виртуальным фанатамКак звезды спорта и тысячи фанатов по всему миру с головой погружаются в мир виртуального футбола 03:040
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли «энергетики» снова?
  • 2.40
    •
  • 22:52
    • Жонатас тренируется несколько дней после излечения от коронавируса
  • 22:33
    • Оздоев назвал своих кумиров детства
  • 22:19
    • Нападающий «Арсенала» интересен «Атлетико»
    Бразилия — Франция. ЧМ-1986 Футбол «Не кто иной, как гений». В 1986-м Платини помог Франции обыграть бразильцевНа чемпионате мира 1986 французы встретились с командой Бразилии Вчера в 17:200
  • 22:07
    • В Белоруссии отложили старт женского чемпионата по футболу
  • 21:35
    • Экс-наставник «Ювентуса» может возглавить «Ньюкасл»
  • 21:21
    • Головин не выходит из дома даже после двух недель обязательного карантина
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Ферретти — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Манагуа — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрис — Чинандега
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.40
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 18/04/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие