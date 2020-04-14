Черданцев: Идея с платным показом футбола не для России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ»высказался о платном спортивном телевидении в России.

«Если в России доигрывать без зрителей, необходимо показывать все матчи на бесплатном канале? Я согласен. У меня вообще очень сложное отношение к платному телевидению.

Наверное, мне как штатному сотруднику особенно распространяться на эту тему не нужно, но у меня есть своя точка зрения, в частном эфире я могу высказывать что угодно.

Я считаю, что идея с платным показом футбола не для России. Она себя не оправдывает. Мы делали канал "Наш футбол" 10 лет назад.

Я считаю, что за 10 лет принципиально ничего не изменилось, аудитория не приросла в 10 раз при том, что сейчас, конечно, у канала "Матч Премьер" гораздо больше возможностей. Мы мечтать не могли о таких экспертах, которые сейчас приходят и работают.

Я считаю, что нишевый канал в России не нужен. Это мое личное мнение, но не я принимаю решения. Я могу здесь только констатировать факт.

Мы не в Америке — я про Англию даже не говорю, — где есть канал "Бейсбол". Понятно, какое количество зрителей в Америке у бейсбола и сколько людей смотрит профильный бейсбольный канал.

Я считаю, что у нас при том, как организован чемпионат России, где большинство клубов живут на дотации бюджетов, коммерциализация просмотров по телевизору — это не наша история.

Я это говорил сто раз. Я и руководству это говорил и тому, и этому, и бывшему, и будущему. Но надо же тоже понимать, у всех есть свои бизнес-задачи. Здесь нет ничего личного», — сказал Черданцев в лайве в инстаграме Марии Командной. 0