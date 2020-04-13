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    Коновалов: Тренироваться серьезно с мячом на изоляции не получается

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    Футболист «Рубина» Игорь Коновалов рассказал о том, как игроки казанского клуба тренируются во время самоизоляции.

    Игорь Коновалов
    Игорь Коновалов

    Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая из-за распространения коронавируса.

    Ранее тренерский штаб «Рубина» принял решение прекратить индивидуальные тренировки футболистов на базе и отпустить их до 30 апреля.

    «Тренер по физической подготовке высылает нам программу. Она обновляется, стараемся как-то разнообразить.

    Не могу сказать, в какой форме себя чувствую, сравнима ли она с той, что была до приостановки РПЛ. Я занимаюсь каждый день, но это разные вещи.

    Заниматься на поле с мячом — это другая работа совсем, но думаю, что состояние нормальное. С мячом тренироваться серьезно, скорее всего, не получается, просто так — дурачиться.

    Держим связь с тренерами, стараемся на позитивной ноте действовать. Думаю, что все в равных условиях, потому что все занимаются удаленно.

    Надеемся, что после 30 апреля этот режим изоляции будет снят, и мы начнем тренироваться», — приводит слова игрока «Р-Спорт». 0

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