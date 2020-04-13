«Тоттенхэм» не будет продавать Кейна конкурентам по АПЛ

не хочет продавать нападающегов «Манчестер Юнайтед» либо любой другой клуб-конкурент из АПЛ, сообщает Sky Sports.

Ранее появилась информация, что президент лондонцев Дэниэл Леви готов оформить трансфер игрока в «Юнайтед» за 200 миллионов фунтов стерлингов, поскольку клуб имеет долги и испытывает финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За основную команду лондонцев форвард выступает с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 2 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Контрактное соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года. 0