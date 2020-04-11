Футбольное руководство Франции рассчитывает завершить текущий сезон 25 июля, сообщает L’Equipe.

Сезон во Франции рассчитывают завершить 25 июля globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

По информации источника, накануне руководство лиги выбрало дату начала следующего сезона. Новый розыгрыш Лиги 1 начнется 23 августа, Лига 2 стартует днем ранее.

Напомним, что чемпионат Франции 13 марта был приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса. Команды провели 28 туров до наступления паузы. Первое место в турнирной таблице на данный момент занимает «Пари Сен-Жермен».

Во Франции зарегистрировано более 118 тысяч случаев заражения. Около 12 тысяч человек умерли. 0