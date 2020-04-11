Сезон во Франции рассчитывают завершить 25 июля
globallookpress.com
По информации источника, накануне руководство лиги выбрало дату начала следующего сезона. Новый розыгрыш Лиги 1 начнется 23 августа, Лига 2 стартует днем ранее.
Напомним, что чемпионат Франции 13 марта был приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса. Команды провели 28 туров до наступления паузы. Первое место в турнирной таблице на данный момент занимает «Пари Сен-Жермен».
Во Франции зарегистрировано более 118 тысяч случаев заражения. Около 12 тысяч человек умерли. 0