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    Матчи АПЛ могут закрыть для болельщиков до 2021 года

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    АПЛ рассмотрит вариант с запретом на посещение матчей турнира до конца календарного года, сообщает Marca.

    Матчи АПЛ могут закрыть для болельщиков до 2021 года
    Матчи АПЛ могут закрыть для болельщиков до 2021 года

    По данным источника, возможность проведения игр чемпионата Англии без зрителей будет рассматриваться на собрании в следующую пятницу, 17 апреля.

    Планируется, что на нем вновь обсудят даты доигровки сезона. Наиболее вероятным называется период с конца мая до начала июня.

    Кроме того, все матчи концовки сезона будут проходить без зрителей. То же самое может коснуться и начала следующего розыгрыша. Таким образом, существует вероятность, что болельщики не смогут увидеть игры АПЛ вживую до 2021 года. 0

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