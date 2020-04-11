Матчи АПЛ могут закрыть для болельщиков до 2021 года

рассмотрит вариант с запретом на посещение матчей турнира до конца календарного года, сообщает Marca.

По данным источника, возможность проведения игр чемпионата Англии без зрителей будет рассматриваться на собрании в следующую пятницу, 17 апреля.

Планируется, что на нем вновь обсудят даты доигровки сезона. Наиболее вероятным называется период с конца мая до начала июня.

Кроме того, все матчи концовки сезона будут проходить без зрителей. То же самое может коснуться и начала следующего розыгрыша. Таким образом, существует вероятность, что болельщики не смогут увидеть игры АПЛ вживую до 2021 года. 0