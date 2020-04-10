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    В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона

    Футбол Коронавирус в спорте Андерлехт Брюгге
    Профессиональная футбольная лига Бельгии отложила принятие решения о судьбе оставшейся части сезона, сообщает сайт организации.

    В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона
    В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона

    Предложение об окончании сезона должно было быть одобрено и утверждено на Генеральной Ассамблеей Про Лиги, проведение которой планировалось 15 апреля.

    Однако накануне было принято решение отложить встречу до 24 апреля. Бельгийская футбольная ассоциация не сообщила о причинах переноса встречи, но признала, что сотрудничает с УЕФА, чтобы принять «конструктивное» решение относительно преждевременного завершения чемпионата Бельгии.

    Напомним, ранее президент УЕФА Александр Чеферрин выступил с предупреждением всех федераций, что, если они объявят о преждевременном завершении чемпионатов, то им может быть закрыто участие в еврокубках. 0

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