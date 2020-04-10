Профессиональная футбольная лигаотложила принятие решения о судьбе оставшейся части сезона, сообщает сайт организации.

В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Предложение об окончании сезона должно было быть одобрено и утверждено на Генеральной Ассамблеей Про Лиги, проведение которой планировалось 15 апреля.

Однако накануне было принято решение отложить встречу до 24 апреля. Бельгийская футбольная ассоциация не сообщила о причинах переноса встречи, но признала, что сотрудничает с УЕФА, чтобы принять «конструктивное» решение относительно преждевременного завершения чемпионата Бельгии.

Напомним, ранее президент УЕФА Александр Чеферрин выступил с предупреждением всех федераций, что, если они объявят о преждевременном завершении чемпионатов, то им может быть закрыто участие в еврокубках. 0