Месси опроверг слухи об интересе «Интера»

Нападающий «Барселоны»опроверг информацию об интересе к нему со стороны

Ранее журналист TNT Sports Мартин Кастилья сообщил, что миланский клуб хочет подписать аргентинца в следующем сезоне и готов начать переговоры о трансфере.

Он отметил, что у 32-летнего форварда также есть предложение от его родного клуба — «Ньюэллс Олд Бойз».

«Это фейковые новости. То, что писали о "Ньюэллс", также является ложью. К счастью, этой информации никто не верит», — написал Месси в историях в Instagram.

В текущем сезоне форварда принял участие в 31 матче чемпионата Испании, забил 24 гола и сделал 16 результативных передач.

Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.