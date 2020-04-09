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    Месси опроверг слухи об интересе «Интера»

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси опроверг информацию об интересе к нему со стороны «Интера».

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Ранее журналист TNT Sports Мартин Кастилья сообщил, что миланский клуб хочет подписать аргентинца в следующем сезоне и готов начать переговоры о трансфере.

    Он отметил, что у 32-летнего форварда также есть предложение от его родного клуба — «Ньюэллс Олд Бойз».

    «Это фейковые новости. То, что писали о "Ньюэллс", также является ложью. К счастью, этой информации никто не верит», — написал Месси в историях в Instagram.

    В текущем сезоне форварда принял участие в 31 матче чемпионата Испании, забил 24 гола и сделал 16 результативных передач.

    Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.

    Месси назвал фейком слухи об интересе «Интера»
    instagram
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