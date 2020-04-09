Месси опроверг слухи об интересе «Интера»

Лионель Месси
globallookpress.com
Ранее журналист TNT Sports Мартин Кастилья сообщил, что миланский клуб хочет подписать аргентинца в следующем сезоне и готов начать переговоры о трансфере.
Он отметил, что у 32-летнего форварда также есть предложение от его родного клуба — «Ньюэллс Олд Бойз».
«Это фейковые новости. То, что писали о "Ньюэллс", также является ложью. К счастью, этой информации никто не верит», — написал Месси в историях в Instagram.
В текущем сезоне форварда принял участие в 31 матче чемпионата Испании, забил 24 гола и сделал 16 результативных передач.
Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2021 года.
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Месси назвал фейком слухи об интересе «Интера»