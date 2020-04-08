Филипе Луис: «Золотой мяч» должны вручать только Месси

Бывший защитникрассказал о своем отношении к нападающему

«Я всегда шел в стык, пытаясь остановить его, но он никогда не упрекал меня в этом. Я восхищаюсь игрой Месси.

Я никогда не просил его футболку, потому что выхожу на поле побеждать, а не ради того, чтобы сказать, что играл против него.

Все знают мое мнение о Месси. Им можно только восхищаться, потому что неизвестно, сколько лет, десятилетий потребуется, чтобы появился еще один такой игрок. "Золотой мяч" должны вручать только ему», — приводит Marca слова Луиса.

Напомним, 32-летний Месси — 6-кратный обладатель награды «Золотой мяч». 0