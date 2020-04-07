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    Ван Дейк: Я хочу, чтобы меня запомнили как легенду «Ливерпуля»

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    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о том, кем он хочет быть по итогам карьеры в клубе.

    Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино
    Вирджил ван Дейк и Роберто Фирмино

    «Я хочу, чтобы меня запомнили как легенду "Ливерпуля". Хочу достичь невероятных высот с этой командой.

    У нас фантастическая команда, у которой есть все инструменты для достижения побед: тренер, универсальный состав, стиль игры, стадион, болельщики.

    Хочу быть одним из тех футболистов, которые возвращаются на "Энфилд" по окончании карьеры. Я вижу клубных легенд на матчах и чувствую себя частью большой семьи», — приводит слова голландца Diario SPORT. 0

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