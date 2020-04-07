Мюллер продлил контракт с «Баварией»

Полузащитникпродлил соглашение с, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

30-летний хавбек поставил подписать под трехлетним контрактом с мюнхенцами, который рассчитан до июня 2023 года.

Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за главную команду красных с 2009 года. В 521 матче за «Баварию» забил 195 голов и отдал 186 результативных передач.

В текущем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 16 результативных передач.

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