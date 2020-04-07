Дюпин — о снижении зарплаты: «Рубин» поставил нас перед фактом

Вратарь «Рубина»рассказал, что как руководство казанского клуба снизило заработную плату игрокам после приостановления чемпионата России из-за пандемии коронавируса.

«31 марта руководство объявило, что за март, апрель и май будет выплачено 50% зарплаты.

Нас поставили перед фактом, сказали, что в будущем, может быть, что-то возвратят.

Это нормальное явление, когда футболисты идут на сокращение зарплат, чтобы у клуба была возможность удержаться на плаву», — сказал Дюпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что чемпионат России не возобновится ранее 31 мая.

По состоянию на 7 апреля в России зафиксированы 7 497 случаев инфицирования коронавирусом, 58 человек скончались. 0