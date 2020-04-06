Скаут «Лестера» опроверг слова Геркуса о Кверквелии

, скаут «Лестера», отвечающий за Германию и страны постсоветского пространства, прокомментировал слова

Футбольный менеджер утверждал, что «лисы» хотели приобрести Соломона Кверквелию за 15 миллионов фунтов.

«Соломона я лично сам знаю, но он никогда не входил в планы "Лестера". Мы ни то что не делали предложение, мы его кандидатуру даже не рассматривали. Не знаю, почему Геркус сказал, что "Лестер" предлагал 15 миллионов за Кверквелию.

Я вчера общался со своим шефом. Он сказал, что если агенты и функционеры что-то там, какие-то темы пытаются развить, раскрутить, то это уже не наши проблемы.

Конкретно до переговоров в РПЛ ни с кем не доходило. Сейчас на слуху и на виду, конечно, Алексей Миранчук. Но делать какие-то заявления слишком рано из-за карантина», — приводит слова Челемея Sport24. 0