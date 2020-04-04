Глеб: Может, Кокорин и в Европу уедет. Еще не поздно

Экс-хавбек «Арсенала» и «Барселоны»высказался об уровне РПЛ.

«В целом уровень РПЛ нравится. Хватает сильных команд, игроков. Почему почти никто не уезжает в Европу? Ну, ребят, я уже неоднократно об этом говорил.

Когда вы сами себе создаете тепличные условия, зачем куда-то срываться? Кто захочет уезжать на меньшие деньги?

Сейчас в России начинают урезать зарплаты, возможно это и станет толчком к отъезду. Кто может уехать?

Миранчуки нравятся, в ЦСКА у Виктора Михайловича Гончаренко перспективная, молодая команда, в "Краснодаре" есть ребята.

Кокорин? Ну вот у него сейчас новый вызов. Вышел, забивает. Значит, хочет всем все доказать. Пока получается, молодец. Не удивлюсь, если вернется на свой прежний уровень, на пик.

Желание то у него огромное. Кто знает, может, и в Европу уедет. Еще не поздно», — сказал Глеб «Спорт-Экспрессу». 0