КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Аталанты»Горький триумф. Выход «Аталанты» в четвертьфинал ЛЧ стал «билогической бомбой»
  • 19:37
    • Кокорин: Обнуление чемпионата? Мне без разницы, как скажут
  • 18:18
    • Чемпионат Италии планируют завершить 2 июля
  • 18:12
    • Игроки «Динамо» не согласны на понижение зарплат на 40%
  • 17:48
    • Гендиректор «Зенита» озвучил крайнюю дату возобновления РПЛ
  • 16:49
    • СМИ: «Реал» продлит контракт с Хакими
    Все новости спорта

    Гол Драгуна принес БАТЭ победу над «Рухом»

    Футбол БАТЭ Высшая лига Белоруссии Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии
    Борисовский БАТЭ обыграл брестский «Рух» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Белоруссии.

    БАТЭ
    БАТЭ

    Единственный мяч на седьмой минуте забил бывший игрок «Крыльев Советов», московского «Динамо» и «Оренбурга» Станислав Драгун.

    БАТЭ набрал три очка и занимает 11-е место в таблице чемпионата Белоруссии. У «Руха» столько же очков и десятая позиция.

    Чемпионат Белоруссии. 3-й тур
    «БАТЭ» — «Рух» — 1:0 (1:0)
    Гол: Драгун, 7«БАТЭ»: Чичкан, Филипенко, А.Филипович, Волков, Копитович, Бага, Нехайчик, Драгун, Видлюмссон (Яблонский, 85), Сарока (Скавыш, 68), Милич (Стасевич, 63)«Рух»: Нечаев, Гайдучик, Ковтун, Колпачук (Диалло, 67), Виллиам, Мигунов (Тихоновский, 60), Осучукву, Гречихо, Концевой, Васильев, Петренко (Седько, 78)Предупреждения: Васильев, 23. А.Филипович, 27. Петренко, 35. Осучукву, 40. Гречихо, 43. Милич, 44. Видлюмссон, 60. Стасевич, 83

    Ранее солигорский «Шахтер» дома сыграл вничью с «Неманом» — 0:0. Обе команды имеют в активе по четыре очка и делят пятое-шестое места.

    В составе гостей весь матч отыграл российский защитник Андрей Васильев.

    Чемпионат Белоруссии. 3-й тур
    «Шахтер» — «Неман» — 0:0
    «Шахтер»: Гутор, Политевич, Матвейчик, Сачивко, Бурко, Баланович, Кендыш, Диасамидзе (Лисакович, 85), Лулаку (Бодул, 62), Подстрелов, Иванович (Шиндагоридзе, 69)«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Кантария, Забелин, Слабашевич, Легчилин (Вегеря, 83), Якимов, Марушич (Иванов, 81), Рассадкин, Кадимян (Яцкевич, 88)Предупреждения: Политевич, 15. Кендыш, 23. Лулаку, 45+1. Кантария, 64. Якимов, 65
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Действительно ли выигрывать 2:0 рискованно?
  • 04:37
    •
  • Прогноз
  • «Ислочь» — «Слуцк»
  • 1.77
  • Завтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Ислочь» первый гол в 2020 году?
  • «Ислочь» — «Слуцк». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Как начнут сезон новички элиты чемпионата Таджикистана?
  • «Локомотив-Памир» — «Файзканд». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Энергетик» и «Минск» снова сыграют результативно?
  • «Энергетик-БГУ» — «Минск». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Постер «Костолома» Футбол Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 3Завершение подборки лучших спортивных фильмов, которые помогут не заскучать в самоизоляции 02:370
  • 11:18
    • ФИФА увеличила возраст игроков на ОИ в Токио до 24 лет
  • 20:20
    • Гол Драгуна принес БАТЭ победу над «Рухом»
  • 20:00
    • Глеб: Может, Кокорин и в Европу уедет. Еще не поздно
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Страсти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый разРеакция спортивных СМИ на срыв боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона Вчера в 20:320
  • Экспресс дня

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск»: кто из лидеров оступится?
  • 3.82
    •
  • 19:55
    • «Челси» начал переговоры о переходе Коутиньо
  • 19:13
    • Арустамян: В «Спартаке» недовольны Шюррле, его точно не продлят
  • 18:57
    • Исполнительный директор СБР рассказал о махинациях Драчева
    Юрген Клопп Футбол Жизнь после коронавируса. С чем столкнутся ведущие клубы АПЛРано или поздно чемпионат Англии будет продолжен Вчера в 19:500
  • 18:53
    • Кокорин прокомментировал информацию об интересе «Челси»
  • 18:44
    • Каррера: Продолжение сезона без зрителей — не лучший вариант
  • 18:38
    • Российский защитник рассказал об обстановке в Германии
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.58
  • Прогноз на матч Реал Мадрис — Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Окоталь — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Дирианген
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Локомотив-Памир — Файзканд
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Минск
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Хатлон — Истаравшан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Куктош — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витебск — Смолевичи
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ислочь — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.82
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Халапа — Чинандега
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Феррети — Реал Эстели
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие