Гол Драгуна принес БАТЭ победу над «Рухом»

Борисовскийобыграл брестский(1:0) в матче третьего тура чемпионата Белоруссии.

Единственный мяч на седьмой минуте забил бывший игрок «Крыльев Советов», московского «Динамо» и «Оренбурга» Станислав Драгун.

БАТЭ набрал три очка и занимает 11-е место в таблице чемпионата Белоруссии. У «Руха» столько же очков и десятая позиция.

Чемпионат Белоруссии. 3-й тур «БАТЭ» — «Рух» — 1:0 (1:0) Гол: Драгун, 7«БАТЭ»: Чичкан, Филипенко, А.Филипович, Волков, Копитович, Бага, Нехайчик, Драгун, Видлюмссон (Яблонский, 85), Сарока (Скавыш, 68), Милич (Стасевич, 63)«Рух»: Нечаев, Гайдучик, Ковтун, Колпачук (Диалло, 67), Виллиам, Мигунов (Тихоновский, 60), Осучукву, Гречихо, Концевой, Васильев, Петренко (Седько, 78)Предупреждения: Васильев, 23. А.Филипович, 27. Петренко, 35. Осучукву, 40. Гречихо, 43. Милич, 44. Видлюмссон, 60. Стасевич, 83

Ранее солигорский «Шахтер» дома сыграл вничью с «Неманом» — 0:0. Обе команды имеют в активе по четыре очка и делят пятое-шестое места.

В составе гостей весь матч отыграл российский защитник Андрей Васильев.