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    Сон пройдет военные сборы в Южной Корее

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    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин покинул Англию и пройдет четырехнедельные сборы в южнокорейской армии

    Сон Хын Мин
    Сон Хын Мин

    Об этом сообщает The Sun.

    «Тоттенхэм» разрешил футболисту покинуть Лондон и отправиться в Южную Корею. Сон практически восстановился после перелома руки.

    В случае возобновления сезона в мае форвард может пропустить несколько матчей.

    Отметим, что 27-летнему футболисту удалось избежать обязательной 21-месячной воинской службы для всех южнокорейских мужчин в связи с тем, что вместе со сборной Южной Кореи он выиграл Азиатские игры в 2018 году. Однако нападающий по-прежнему должен пройти 4-недельную военную подготовку. 0

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