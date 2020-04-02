Сон пройдет военные сборы в Южной Корее

Сон Хын Мин
globallookpress.com
Об этом сообщает The Sun.
«Тоттенхэм» разрешил футболисту покинуть Лондон и отправиться в Южную Корею. Сон практически восстановился после перелома руки.
В случае возобновления сезона в мае форвард может пропустить несколько матчей.
Отметим, что 27-летнему футболисту удалось избежать обязательной 21-месячной воинской службы для всех южнокорейских мужчин в связи с тем, что вместе со сборной Южной Кореи он выиграл Азиатские игры в 2018 году. Однако нападающий по-прежнему должен пройти 4-недельную военную подготовку. 0