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    Модрич намерен остаться в «Реале» до конца контракта

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока действия контракта, который рассчитан до 2021 года, сообщает AS.

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    По данным источника, 34-летний хорват уведомил руководство «сливочных», что не будет вести переговоры с другими клубами и отработает свой контракт до конца.

    Ранее появилась информация, что Лука может продолжить карьеру в миланском «Интере» или американском «Интер Майами».

    Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне 34-летний хорват провел в составе «сливочных» 22 матча в чемпионате Испании, стал автором трех забитых мячей и отдал пять результативных передач. 0

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