Модрич намерен остаться в «Реале» до конца контракта

Полузащитникнамерен остаться в клубе до истечения срока действия контракта, который рассчитан до 2021 года, сообщает AS.

По данным источника, 34-летний хорват уведомил руководство «сливочных», что не будет вести переговоры с другими клубами и отработает свой контракт до конца.

Ранее появилась информация, что Лука может продолжить карьеру в миланском «Интере» или американском «Интер Майами».

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне 34-летний хорват провел в составе «сливочных» 22 матча в чемпионате Испании, стал автором трех забитых мячей и отдал пять результативных передач. 0