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    Старт нового сезона РПЛ перенесут на август или сентябрь

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    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о приостановке РПЛ до 31 мая, принятое в связи с пандемией коронавируса.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями.

    На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны.

    Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.

    Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны.

    Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — заявил Дюков Sport24.

    По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

    По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек. 0

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