Старт нового сезона РПЛ перенесут на август или сентябрь

«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями.
На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны.
Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.
Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны.
Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — заявил Дюков Sport24.
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.
По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек. 0