Родриго Гоэс — лучший молодой игрок Европы по версии Goal

В нынешнем сезоне бразилец провел 21 матч за «галактикос», забив 9 голов и отдав две голевые передачи.
На втором месте оказался вингер «Барселоны» Ансу Фати. Третье место занял нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд.
Список выглядит так:
1. Родриго Гоэс (Бразилия, «Реал»)
2. Ансу Фати (Испания, «Барселона»)
3. Мэйсон Гринвуд (Англия, «Манчестер Юнайтед»)
4. Рейниер (Бразилия, «Реал»)
5. Эдуардо Камавинга (Франция, «Ренн»)
6. Габриэл Мартинелли (Бразилия, «Арсенал»)
7. Ли Кан Ин (Южная Корея, «Валенсия»)
8. Мохаммед Ихаттарен (Нидерланды «ПСВ Эйндховен»)
9. Такефуса Кубо (Япония «Реал»)
10. Райан Гравенберх (Нидерланды, «Аякс»). 0