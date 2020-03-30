Ярмоленко: Было разочарование из-за переноса Евро, но о футболе не может быть и речи

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал мнение о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Было разочарование, когда перенесли Евро, но все понимают, что в такой ситуации ни о каком футболе не может идти речь. Все футболисты восприняли эту новость с пониманием.

Если брать в футбольном плане, то так немного лучше, потому что тяжело возвращаться, когда сезон в разгаре, а ты пропустил три месяца из-за травмы.

Непонятно, играл бы я или не играл, смог бы подойти к чемпионату Европы в своих лучших кондициях», — сказал Ярмоленко в эфире передачи «Великий футбол». 0