CIES: карантин значительно изменит стоимость футболистов

опубликовал отчет о влиянии пандемии коронавируса на трансферную стоимость футболистов.

По подсчетам CIES, если сезон не возобновится до конца июня, игроки в среднем будут стоить на 28% дешевле. При этом некоторые из них подешевеют намного больше. Все зависит от нескольких факторов: возраста футболиста, продолжительности его контракта, карьерного пути и последних выступлений.

Больше всего в цене потеряют стареющие игроки с краткосрочными соглашениями и те, кто мало выходил на поле в этом сезоне. В качестве примера Международный центр спортивных исследований приводит полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, чья стоимость предположительно снизится с € 65 млн до € 35 млн. 0