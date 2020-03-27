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    Ярошик: В будущем я готов возглавить ЦСКА

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    Бывший игрок московского ЦСКА Иржи Ярошик заявил, что в будущем он не против возглавить «армейцев».

    Иржи Ярошик
    Иржи Ярошик

    «Поработать в РПЛ? Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ — очень приличный уровень.

    ЦСКА? Это был бы очень сложный вызов. Все-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА — большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее, я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше "дослужиться" до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах», — цитирует Ярошика «Советский спорт»

    Ярошик завершил карьеру футболиста в 2015 году. У него пока нет самостоятельного тренерского опыта, зато он уже поработал в штабах трёх клубов — «Спарты» (мол), «Слована» и «Ружомберока». 0

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