Ярошик: В будущем я готов возглавить ЦСКА

Бывший игрок московскогозаявил, что в будущем он не против возглавить «армейцев».

«Поработать в РПЛ? Почему нет? Я люблю футбол, говорю по-русски, в вашем чемпионате меня хорошо знают. Если предложат возглавить какую-то команду, с радостью соглашусь. РПЛ — очень приличный уровень.

ЦСКА? Это был бы очень сложный вызов. Все-таки я пока начинающий тренер, самостоятельно не работал. А ЦСКА — большой клуб с чемпионскими амбициями. Тем не менее, я бы не испугался, если бы прямо сейчас позвали. Но, конечно, лучше "дослужиться" до ЦСКА, поработав пару-тройку лет в менее статусных клубах», — цитирует Ярошика «Советский спорт»

Ярошик завершил карьеру футболиста в 2015 году. У него пока нет самостоятельного тренерского опыта, зато он уже поработал в штабах трёх клубов — «Спарты» (мол), «Слована» и «Ружомберока». 0