Глава Федерации футбола Испании: Приоритет — завершить сезон Примеры

Президент Федерации футбола Испаниивыразил надежду, что сезон-2019/20 будет завершен.

«На данный момент все соревнования приостановлены, и мы не думаем о новых датах и не делаем никаких прогнозов.

Когда наступит подходящий момент, все будет рассмотрено, но сейчас мы не собираемся назначать какие-то даты.

Все мы считаем, что сезон должен быть завершен, и мы думаем над тем, чтобы в двух сезонах не случилось сбоев.

Приоритет — завершить сезон. Мы не можем просто так исключить команды или добавить их в Ла Лигу, они должны заслужить это право.

Когда страна восстановится, это будет момент для завершения текущего сезона. Будем надеяться, что я ошибаюсь, и мы сможем сыграть в начале мая.

Я не думаю, что это будет возможно, но я хотел бы, чтобы это оказалось так. В ином случае нам придется продлить календарь.

Цель — спасти этот сезон. В этом наша идея. Какие бы команды ни выиграли или проиграли, они должны сделать это именно на поле», — сказал Рубиалес газете Marca.

Ранее чемпионат Испании был приостановлен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. 0