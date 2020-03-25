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    Из-за коронавируса «Оренбург» остановил тренировочный процесс

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    «Оренбург» объявил о прекращении тренировок команды с 25 марта в связи с угрозой распространения коронавируса.

    «Оренбург»
    «Оренбург»

    «В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 23.03.2020 в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, футбольный клуб "Оренбург" с 25 марта останавливает тренировочный процесс до особого распоряжения.

    Футболисты получат указания тренерского штаба по индивидуальной подготовке. Вся команда на время карантина останется в Оренбурге», — говорится на официальном сайте клуба.

    Российский чемпионат приостановил свой розыгрыш до 10 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции. 0

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