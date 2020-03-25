Испанский клуб хочет подписать Кокорина

Комментаторв своем видеоблоге Вконтакте заявил, что один из испанских клубов проявляет интерес к форварду «Сочи»

«Читал, что "Сочи" хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, а я убежден, что будут запросы от многих клубов. В том числе могут быть запросы из-за рубежа. Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения.

Ситуация очень сложная. Кокорин сейчас принадлежит "Зениту", но это только до июля, а дальше он станет свободным агентом. "Сочи" уже проявляет активность, другие тоже суетятся. Что предложит "Зенит"? Посмотрим», — сказал Орлов.

В этом сезоне 29-летний Кокорин провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах. 0