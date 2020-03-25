КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Санчо — главное лицо в атаке «Боруссии»«Боруссия» Дортмунд способна выиграть чемпионство
  • 07:34
    • Испанский клуб хочет подписать Кокорина
  • 07:18
    • Бой Хабиба и Фергюсона может пройти в США
  • 07:03
    • ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января
  • 16:51
    • В Белоруссии решили не прерывать футбольный чемпионат
  • 15:42
    • Олимпийские игры в Токио перенесены на год
    Все новости спорта

    Испанский клуб хочет подписать Кокорина

    Футбол Трансферы Футбол России Зенит Сочи Футбол Испании
    Комментатор Геннадий Орлов в своем видеоблоге Вконтакте заявил, что один из испанских клубов проявляет интерес к форварду «Сочи» Александру Кокорину.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Читал, что "Сочи" хочет предложить Кокорину полноценный контракт. Он же лучший игрок. Это только первый запрос на Александра, а я убежден, что будут запросы от многих клубов. В том числе могут быть запросы из-за рубежа. Знаю, что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения.

    Ситуация очень сложная. Кокорин сейчас принадлежит "Зениту", но это только до июля, а дальше он станет свободным агентом. "Сочи" уже проявляет активность, другие тоже суетятся. Что предложит "Зенит"? Посмотрим», — сказал Орлов.

  • «Сочи» предложит Кокорину полноценный контракт
  • Читайте по теме

    • В этом сезоне 29-летний Кокорин провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 17-23 марта
  • 23/03/2020 в 20:07
    •
  • Прогноз
  • Team Liquid — Nigma
  • 1.55
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Nigma должна начать удачно
  • Team Liquid — Nigma. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Vici Gaming проверит на прочность недавно собранный PSG.LGD
  • PSG LGD — Vici Gaming. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Почтит ли «Лейкерс» память Коби в Space League?
  • «Лейкерс» — «Санз». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» — «Алавес» Футбол Легендарный финал Кубка УЕФА «Ливерпуль» — «Алавес»Поединок между «Ливерпулем» и «Алавесом» на «Вестфаленштадион» запомнился девятью забитыми мячами и другими интересными событиями Вчера в 19:220
  • 08:36
    • Выявлен первый теннисист с коронавирусом
  • 08:56
    • У вратаря «Аталанты» обнаружен COVID-19
  • 08:20
    • Месси пожертвовал миллион евро больницам в Испании и Аргентине
    Фрагмент матча Футбол «Ньюкасл» вернулся в борьбу за плей-офф. «Джетс» заставили замолчать МакларенаЧемпионат Австралии по футболу имеет свои интриги Вчера в 13:340
  • Экспресс дня

  • В Швеции коронавируса не боятся?
  • 2.16
    •
  • 08:04
    • Пауза в чемпионате Германии может продлиться до конца апреля
  • 07:49
    • Пять игроков «Портсмута» заразились коронавирусом
  • 21:41
    • Лукаку получает лицензию тренера
    Гарет Бэйл Футбол Куда лучше перейти Бэйлу?Четыре варианта для валлийца Вчера в 06:040
  • 17:17
    • Панарин — третий в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic
  • 16:23
    • Агент главного тренера «Олимпиакоса» признал наличие интереса из России
  • 16:09
    • Экс-игрок «Зенита» заразился коронавирусом
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Прогноз на матч PSG LGD — Vici Gaming
  • Прочие
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лейкерс — Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.55
  • Прогноз на матч Team Liquid — Nigma
  • Прочие
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие