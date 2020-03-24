Наставник «Сочи» признан лучшим тренером РПЛ в марте

Главный тренерпризнан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам марта.

В этом месяце команда под его руководством набрала девять очков, обыграв «Урал» (2:0), «Оренбург» (5:1) и «Краснодар» (2:0), а также потерпела поражение от «Арсенала» (1:2). В турнирной таблице «Сочи» расположился на 12-м месте.

За Федотова проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер», в голосовании зрителей победу одержал наставник московского «Локомотива» Юрий Семин.

Также еще на награду претендовали Кирилл Новиков из московского «Динамо», Сергей Матвеев из «Краснодара» и Доменико Тедеско из столичного «Спартака».

Владимир Федотов признан лучшим тренером #ТинькоффРПЛ в марте 💪🏻

📊 В голосовании болельщиков победил Юрий Семин, а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги сделали выбор в пользу главного тренера «Сочи» #ТренерМесяца@rpl #Сочи pic.twitter.com/SLvEUhLw4Z — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020

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