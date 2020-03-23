КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    При Сансе «Реал» выиграл первый Кубок чемпионов за 32 годаСанс вернул «Реал» на европейскую вершину и умер счастливым
  • 00:18
    • В «Айлендерс» ожидают перехода Сорокина в следующем сезоне
  • 23:04
    • Коронавирус угрожает проведению чемпионата Австралии
  • 21:34
    • Бах: Ситуация в Японии внушает уверенность, что ОИ удастся провести
  • 20:53
    • СМИ: Игроки «Барселоны» согласны на сокращение зарплаты
  • 19:52
    • Черчесов: Перенос Евро-2020 — это не трагедия
    Все новости спорта

    Зинченко рассказал о жизни «Манчестер Сити» во время карантина

    Футбол Манчестер Сити АПЛ Футбол АнглииКоронавирус в спорте Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Хабвек «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, как его клуб переживает карантин из-за пандемии коронавируса.

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    «Слава богу, с моими близкими и моим окружением все в порядке. Но есть знакомые, симптомы которых пугают.

    Хочу, пользуясь случаем, обратиться ко всем людям: соблюдайте правила карантина. Мы столкнулись с таким сложным вирусом и переживаем непростой период. Нужно соблюдать правила, сидеть дома и просто пережить эту историю.

    Свободного времени столько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах. Конечно, поддерживаю форму, насколько могу. Сегодня гулял в парке, два раза в неделю стараюсь выходить прогуливаться или сходить в супермаркет.

    Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придется ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация.

    К счастью, "Манчестер Сити" заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких.

    Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы.

    У меня нет информации, где находится Пеп Гвардиола, хотя он и живет в 50 метрах от меня. Мы поддерживаем связь с игроками, но не все знают, кто и где находится.

    Некоторые игроки все-таки улетели, в частности, наши бразильцы и Бернарду Силва, который находится в Португалии.

    Сегодня я общался с Гюндоганом и он планирует сидеть в Манчестере, потому что это самый безопасный город для него.

    Тест на коронавирус будут делать только тогда, когда появятся какие-либо симптомы. Доктор каждое утро опрашивает игроков и если вдруг у кого-то появляются симптомы, сразу же будут проведены все необходимые процедуры.

    Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин.

    Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у нее есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально», — сказал Зинченко в программе «Великий футбол». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Лучшие игроки до 23 лет: от Санчо до главной звезды «Манчестер Юнайтед»
  • 21/03/2020 в 23:24
    •
  • Прогноз
  • «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити»
  • 1.61
  • Сегодня в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Мельбурн Сити» третью победу над «Ньюкаслом»?
  • «Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Продлит ли «Мельбурн Сити» свою серию в Лиге A?
  • Экспресс дня 23 марта. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • Справится ли прошлогодний финалист с новичком А-лиги?
  • «Перт Глори» — «Вестерн Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Пауло Дибала Футбол Пандемия коронавируса. Кого из известных футболистов коснулся COVID-19?Известные игроки, которые переболели и не только Вчера в 16:230
  • 19:07
    • Тренеры РПЛ назвали лучшего игрока чемпионата России
  • 18:06
    • СМИ: Четверо игроков «Эспаньола» вылечились от коронавируса
  • 14:54
    • Из-за коронавируса «Аталанта» потеряла еще два сотрудника
    Пока в Дрездене футбол только такой Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 22 мартаКоронавирус официально расправился с чемпионатом мира по хоккею. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 01:300
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Мельбурн Сити» свою серию в Лиге A?
  • 3.00
    •
  • 01:58
    • Ракитич: С тех пор, как мы съездили в Неаполь, я к этому готовился
  • 01:49
    • Зинченко рассказал о жизни «Манчестер Сити» во время карантина
  • 01:18
    • Глава World Athletics призвал перенести Олимпийские игры
    Сборной Нидерландов выгоден перенос Евро-2020 Футбол Евро-2020 и коронавирус: победители и проигравшиеНа ком и как отразится перенос турнира? Вчера в 06:310
  • 01:02
    • Президент «Урала» о коронавирусе: И что теперь делать легионерам? У них семьи за границей
  • 00:50
    • Джанаев не заметил плохих манер в действиях Кокорина
  • 00:48
    • «Динамо» продлило карантин и будет проводить онлайн-тренировки
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Прогноз на матч Ньюкасл Джетс — Мельбурн Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 11:30
    •  3.00
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 11:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Перт Глори — Вестерн Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие