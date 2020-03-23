«Андерлехт» уволил помощника тренера из-за коронавируса

Бельгийскийбыл вынужден уволить помощника главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Клуб был вынужден пойти на такие меры, чтобы сократить финансовые убытки, которые команда понесла из-за остановки национального чемпионата. Турнир был прекращен из-за пандемии коронавируса.

«Профессиональный футбол сталкивается с серьезной проблемой из-за эпидемии коронавируса Covid 19. Это оказывает серьезное финансовое влияние на функционирование клуба», — сказано в заявлении «Андерлехта».

Напомним, в Европе приостановлены практически все спортивные турниры из-за эпидемии коронавируса. 0