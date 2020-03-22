«Барселона» готова продать Гризманна за 100 млн евро

Каталонскаяготова продать французского форварда, сообщает Diario Sport. Клуб просит за него 100 млн евро.

Игрока купили прошлым летом за 120 млн евро. Теперь же «каталонцы» планируют расстаться с нападающим, чтобы укрепить состав, но при этом не тратить много средств.

Руководство «блауграна» считает, что Гризманн не оправдал надежды клуба и не стоит потраченных денег. Поэтому в клубе готовы продать его за 100 млн евро. Также не исключается вариант с арендой или включением игрока в какую-то трансферную сделку.

В этом году в Примере Гризманн забил 8 голов и сделал 5 результативных передач за 26 поединков. 0