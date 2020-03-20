Вне зависимости от итогов сезона Зидан останется в «Реале»

Руководствопродолжит сотрудничество с главным тренеромвне зависимости от результатов команды по итогам сезона, сообщает AS.

По информации издания, из-за остановки нынешней кампании, связанной с пандемией коронавируса, руководство «сливочных» было вынуждено начать строить планы на будущее.

Изначально в планах боссов «галактикос» было принять решение по будущему француза после завершения сезона, отталкиваясь от достигнутых результатов. Теперь же 47-летним специалист в любом случае сохранит свой пост на следующий сезон.

После 27 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на два очка. 0