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    Вне зависимости от итогов сезона Зидан останется в «Реале»

    Футбол Трансферы Футбол Испании Реал Мадрид
    Руководство «Реала» продолжит сотрудничество с главным тренером Зинедином Зиданом вне зависимости от результатов команды по итогам сезона, сообщает AS.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    По информации издания, из-за остановки нынешней кампании, связанной с пандемией коронавируса, руководство «сливочных» было вынуждено начать строить планы на будущее.

    Изначально в планах боссов «галактикос» было принять решение по будущему француза после завершения сезона, отталкиваясь от достигнутых результатов. Теперь же 47-летним специалист в любом случае сохранит свой пост на следующий сезон.

    После 27 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на два очка. 0

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