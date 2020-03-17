Божович: «Тамбов» забил три, но мог забить нам и пять мячей

Главный тренер «Крыльев Советов»считает, что его подопечные в матче РПЛ сне выглядели командой.

«Тамбов» разгромил «Крылья Советов» в матче 22-го тура РРЛ со счетом 3:0. Голы забили Георгий Мелкадзе (33-я минута), Владимир Обухов (54) и Антон Килин (80).

«Соперник победил абсолютно заслуженно, по делу. Остроту в этом матче создавал "Тамбов". Мы знали, что они будут контратаковать, что там самые опасные игроки это Мелкадзе, (Михаил) Костюков и Обухов.

Но мы допускали ошибки. Пропустили в первом тайме, второй начали чуть агрессивнее, но пропустили снова. После этого вопрос был только в том, сколько "Тамбов" забьет.

Забили три, имели еще пару хороших моментов, могли забить пять. У нас сегодня не было ни защиты, ни полузащиты, ни нападения. Мы сегодня не выглядели, как команда. Это ключевая причина нашего поражения», — заявил Божович в интервью «Р-Спорт».

«Крылья Советов» владели мячом 72% времени встречи.

«Мы знали, что "Тамбов" в последних матчах мало пропускает, что они будут стоять сзади, будут искать возможности для контратак.

Хотели больше играть флангами, но плохо передавали мяч и дали сопернику возможность прерывать наши атаки», — добавил тренер. 0