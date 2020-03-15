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    Апелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса

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    Коронавирус может повлиять на апелляцию «Манчестер Сити» по делу о дисквалификации из еврокубков, сообщает Goal.

    Апелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса
    Апелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса

    Из-за переносов заседаний Спортивный арбитражный суд (CAS), возможно, не успеет рассмотреть и вынести решение по делу «горожан». При таком варианте они гарантированно пропустят розыгрыш следующей Лиги чемпионов.

    Изначально дело планировали рассмотреть до 16 мая.

    Отмечается, что УЕФА намерен более тщательно рассмотреть детали финансовой деятельности клуба в период с 2012 по 2016 годы, в особенности проанализировать некоторые нюансы спонсорских контрактов. Если будут найдены ранее не выявленные нарушения, то наказание «Сити» может быть ужесточено.

    Напомним, УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубковых соревнований на два года и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение финансового fair play. Английский клуб решил подать апелляцию против этого решения. 0

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