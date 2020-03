Матч Кубка Либертадорес завершился массовой дракой

Бразильскиесыграли вничью в матче группового этапа Кубка Либертадорес.

Встреча группы Е прошла на стадионе «Арена ду Гремио» в Порту-Алегри и завершилась со счетом 0:0.

В концовке матча футболисты вступили между собой в потасовку. В драке приняли участие игроки запаса и представители тренерских штабов команд. Арбитр встречи показал восемь красных карточек.

Что касается самого турнира, то «Гремио» и «Интернасьональ» делят первые два места в группе E. Обе команды за две игры набрали по четыре очка.

This brawl saw EIGHT red cards handed out in a fiery #CopaLibertadores clash between Gremio and Internacional 🤭🟥pic.twitter.com/H4EkBcVUxt