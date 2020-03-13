УЕФА может отменить отборочный матч Евро-2020 Грузия-Белоруссия

Федерация футбола Грузии обратилась в УЕФА с просьбой отменить матч отборочного раунда Евро-2020 с командой Белоруссии, который должен состояться в Тбилиси 26 марта.

«Для нас важным является болельщик, однако не менее важным являются интересы и здоровье игроков. У нас в сборной Грузии есть много игроков, которые играют в Европе и Америке. Из-за опасности коронавируса их путешествие и въезд усложнились.

Это еще один аргумент в пользу того, почему матч должен быть перенесен. Для нас неприемлемым является отказ от зрителей на стадионе, так как футбол принадлежит народу», — передает слова генерального секретаря организации Давида Муджири ТАСС со ссылкой на Первый канал Грузии.

В Грузии выявлено 24 случая заражения новым коронавирусом. В карантине находятся 295 человек, еще 49 — в стационарных учреждениях под наблюдением врачей. Все заразившиеся являются гражданами страны. Большая часть из них заразилась в Италии, их состояние врачи оценивают как стабильное. 0