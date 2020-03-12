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    «Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»

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    «Спартак» выступил с официальным заявлением о проведении матча с «Уфой» в рамках 24-го тура чемпионата России.

    Болельщики «Спартака»
    Болельщики «Спартака»

    «Красно-белые» решили отказаться от продажи билетов после того, как в Москве был введен запрет на массовые мероприятия численностью более пяти тысяч человек.

    «В связи с указом мэра Москвы футбольный клуб "Спартак-Москва" вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч против ФК "Уфа", который пройдет 4 апреля на "Открытие Арене".

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    • В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире», — говорится в сообщении. 0

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