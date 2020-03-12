ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов
  • 23:46
    • ФИФА переносит мартовские отборочные матчи к ЧМ-2022
  • 22:49
    • «МЮ» разгромил ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы
  • 21:07
    • НХЛ приостановила матчи из-за коронавируса
  • 19:51
    • Матч между «Ювентусом» и «Лионом» перенесен
  • 19:35
    • Матч «Манчестер Сити» — «Реал» перенесен из-за коронавируса
    Все новости спорта

    «МЮ» разгромил ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы

    ЛАСК — «МЮ»: счет матча 0:5, обзор голов

    Футбол Лига Европы Манчестер Юнайтед Футбол Англии ЛАСК Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Австрийский ЛАСК потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:5) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Фернандешу удался отличный проход от центрального круга по левому флангу к штрафной. Там он откатил мяч на Игало, который красивым ударом послал его под перекладину.

    На 58-й минуте Игало в контратаке получил мяч от Фреда и покатил его налево, на Джеймса. Тот ворвался в штрафную и, не сближаясь с вратарём, пробил мимо него в левый нижний угол ворот.

    А на 82-й минуте счет стал крупным. Обыгравшись с Фредом, Хуан Мата после его ответной передачи ворвался в штрафную и спокойно пробил низом в правый угол ворот мимо Шлагера.

    На первой компенсированной минуте Мэйсон Гринвуд забил четвертый мяч. Чон вырезал передачу на Гринвуда, тот ворвался в штрафную и нанёс удар низом с острого угла. Мяч задел ногу голкипера, попал в дальнюю штангу и уже от неё отскочил за линию ворот.

    Победную точку на пятой добавленной минуте поставил Андреас Перейра, который с дальней дистанции пробил по дуге, Шлагер мяча коснулся, но остановить не смог — тот влетел в ворота.

    Ответный матч пройдет 19 марта в Манчестере.

    Лига Европы. 1/8 финала
    «ЛАСК» (Австрия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:5 (0:1)
    Голы: Игало, 28 (0:1). Джеймс, 58 (0:2). Мата, 82 (0:3). Гринвуд, 90+2 (0:4). Перейра, 90+3 (0:5)«ЛАСК» (Австрия): Шлагер, Траунер, Рамсебнер, Ранфтль, Холланд (Хаудум, 76), Михорль, Реннер, Тетте (Рагуж, 61), Райтер, Клаусс, Фризер (Балич, 71)«Манчестер Юнайтед» (Англия): Ромеро, Шоу, Магуайр, Байи, Уильямс, Мата, Фред, Бруну Фернандеш (Перейра, 78), Мактоминэй, Игало (Гринвуд, 85), Джеймс (Чонг, 71)Предупреждения: Траунер, 33. Клаусс, 39. Шоу, 47. Рамсебнер, 59. Райтер, 90
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Долгожданный элитный плеймейкер. Фернандеш уничтожил «Брюгге» в Лиге Европы
  • 28/02/2020 в 13:49
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Динамо»
  • 2.00
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пропустит ли «Олимпиакос» гол от «волков»?
  • «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Шахтер» сможет забить в Германии
  • «Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Рейнджерс» продолжит удачно играть дома в ЛЕ?
  • «Рейнджерс» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Эпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромыхЧемпионская гонка в Испании построена не на доминировании, а на упадке лидеров Примеры 11/03/2020 в 21:190
  • 23:42
    • Известны все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ
  • 22:51
    • «Базель» на выезде разгромил «Айнтрахт»
  • 22:51
    • Пенальти принес «Истанбулу» победу над «Копенгагеном» в Лиге Европы
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта Вчера в 08:380
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 2.01
    •
  • 00:26
    • Знарок: Мы за очень маленький срок создали хорошую команду
  • 00:21
    • Виллаш-Боаш: Надо остановить все турниры
  • 23:59
    • Роналду и его семью проверили на коронавирус
    Неймар Футбол ЛЧ. ПСЖ прошел «Боруссию», «Атлетико» выбил «Ливерпуль»Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов Вчера в 01:460
  • 22:18
    • «Динамо» дожало «Спартак» и вышло во второй раунд Кубка Гагарина
  • 21:14
    • Все футбольные матчи в Голландии отменены до 1 апреля
  • 18:40
    • У Донована Митчелла из «Юты» обнаружен коронавирус
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Фортуна — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Лион — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие