ЛАСК — «МЮ»: счет матча 0:5, обзор голов

Австрийскийпотерпел домашнее поражение от(0:5) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте. Фернандешу удался отличный проход от центрального круга по левому флангу к штрафной. Там он откатил мяч на Игало, который красивым ударом послал его под перекладину.

На 58-й минуте Игало в контратаке получил мяч от Фреда и покатил его налево, на Джеймса. Тот ворвался в штрафную и, не сближаясь с вратарём, пробил мимо него в левый нижний угол ворот.

А на 82-й минуте счет стал крупным. Обыгравшись с Фредом, Хуан Мата после его ответной передачи ворвался в штрафную и спокойно пробил низом в правый угол ворот мимо Шлагера.

На первой компенсированной минуте Мэйсон Гринвуд забил четвертый мяч. Чон вырезал передачу на Гринвуда, тот ворвался в штрафную и нанёс удар низом с острого угла. Мяч задел ногу голкипера, попал в дальнюю штангу и уже от неё отскочил за линию ворот.

Победную точку на пятой добавленной минуте поставил Андреас Перейра, который с дальней дистанции пробил по дуге, Шлагер мяча коснулся, но остановить не смог — тот влетел в ворота.

Ответный матч пройдет 19 марта в Манчестере.