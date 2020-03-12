ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне и Юрген КлоппПлан Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде»
  • 14:33
    • Чемпионат Испании приостановлен на две недели из-за коронавируса
  • 14:49
    • УЕФА просил «Интер» и «Рому» сняться с Лиги Европы
  • 14:19
    • ЦСКА пустит на игры с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов
  • 14:08
    • Россия примет ЧМ по хоккею с мячом в 2022 году
  • 13:48
    • Сезон Евролиги и Еврокубка приостановлен из-за коронавируса
    Все новости спорта

    УЕФА просил «Интер» и «Рому» сняться с Лиги Европы

    Футбол УЕФА Лига Европы Рома Интер Футбол Италии Коронавирус в футболе Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    УЕФА просил миланский «Интер» и «Рому» добровольно отказаться от участия в Лиге Европы, сообщает Il Messaggero.

    Антонио Кандрева
    Антонио Кандрева

    Просьба была нацелена на то, чтобы дальнейшее проведение турнира шло по заранее запланированному графику.

    Глава УЕФА Александер Чеферин опасается, что сдвиги в графике проведения еврокубков могут привести к переносу чемпионата Европы по футболу.

    Итальянские клубы, получив запрос от УЕФА, незамедлительно ответили отказом.

    Ранее стало известно, что первые матчи 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе», которые должны были пройти 12 марта, не состоятся в данный день из-за ограничений на передвижения между Испанией и Италией, наложенных испанской стороной. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус остановил Серию A. Дальше — Евро-2020?
  • 10/03/2020 в 21:56
    •
  • Прогноз
  • ЛАСК — «Манчестер Юнайтед»
  • 2.06
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Ман Юнайтед» свою беспроигрышную серию?
  • ЛАСК — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Шахтер» сможет забить в Германии
  • «Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Пропустит ли «Олимпиакос» гол от «волков»?
  • «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта 08:380
  • 11:03
    • Домашние матчи «Барыса» в плей-офф КХЛ пройдут без зрителей
  • 07:35
    • Из-за коронавируса УЕФА может приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ
  • 07:19
    • Сезон в НБА прерван из-за коронавируса
    Неймар Футбол ЛЧ. ПСЖ прошел «Боруссию», «Атлетико» выбил «Ливерпуль»Результаты ответных матчей 1/8 Лиги чемпионов 01:460
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 2.01
    •
  • 15:18
    • «Макларен» снялся с Гран-при Австралии
  • 15:02
    • «Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»
  • 14:00
    • Семак делает ставку на фланговую игру и навесы против обороняющихся команд
    Игроки «Салавата» Хоккей КХЛ. «Салават» обыграл «Авангард», «Йокерит» разгромил «Локо»Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина Вчера в 21:460
  • 01:35
    • «Ливерпуль» уступил «Атлетико» на «Энфилде» и вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:54
    • ПСЖ обыграл «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
  • 23:03
    • ЧМ-2020 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.57
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Десна — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЛАСК — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.64
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.28
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Вашингтон — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Калгари — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие