УЕФА просил «Интер» и «Рому» сняться с Лиги Европы

УЕФА просил миланскийдобровольно отказаться от участия в Лиге Европы, сообщает Il Messaggero.

Просьба была нацелена на то, чтобы дальнейшее проведение турнира шло по заранее запланированному графику.

Глава УЕФА Александер Чеферин опасается, что сдвиги в графике проведения еврокубков могут привести к переносу чемпионата Европы по футболу.

Итальянские клубы, получив запрос от УЕФА, незамедлительно ответили отказом.

Ранее стало известно, что первые матчи 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе», которые должны были пройти 12 марта, не состоятся в данный день из-за ограничений на передвижения между Испанией и Италией, наложенных испанской стороной. 0