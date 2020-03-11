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    Нагельсман: «РБ Лейпциг» заслуженно вышел в четвертьфинал ЛЧ

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    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:0) и выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Юлиан Нагельсман
    Юлиан Нагельсман

    «Я очень рад, что мы пробились в следующий раунд и сделали это заслуженно. Мы забили четыре мяча в этом противостоянии и ни одного не пропустили. Мы были лучше "Тоттенхэма" в этом матче и во всем противостоянии. Считаю, что мы лучше сыграли в Лондоне. Там мы лучше контролировали мяч, когда им владели. Мы испытывали проблемы в первые 5 минут и в первые 5-10 минут после перерыва, но я доволен, ведь у нас молодая команда. У нас не все складывается идеально, но в этих двух важнейших матчах мы отлично справились.

    Мы впервые пробились в плей-офф и сделали это без нервов, но самое главное, что мы старались играть в своем фирменном стиле и важно, чтобы мы продолжать играть так в следующем раунде. Мы не слишком сильно приспосабливались к "Тоттенхэму". Мы играли в свой футбол и справились с этой задачей великолепно.

    Не думаем о будущем сопернике. Мы просто рады выходу в следующий раунд, а там кто достанется, тот достанется. Кто бы ни достался, постараемся победить. У нас конкурентоспособная команда, которая хочет двигаться дальше. Посмотрим, что у нас получится», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА. 0

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