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    Матч Молдавия — Россия пройдет без зрителей

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Молдавии Между тем Болельщики
    Молдавская федерация футбола на своем официальном сайте сообщила, что товарищеский матч между сборными Молдавии и России будет сыгран при пустых трибунах.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    Накануне власти Молдавии ввели запрет на проведение массовых мероприятий в стране до 1 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.

    Матч Молдавия — Россия пройдет в Кишиневе 31 марта на стадионе «Зимбру». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

    Напомним, что на 28 марта у сборной России запланирован матч со Швецией в Стокгольме. 0

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