Матч Молдавия — Россия пройдет без зрителей

Молдавская федерация футбола на своем официальном сайте сообщила , что товарищеский матч между сборнымибудет сыгран при пустых трибунах.

Накануне власти Молдавии ввели запрет на проведение массовых мероприятий в стране до 1 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила, что будут отменены все культурные, социальные и спортивные события.

Матч Молдавия — Россия пройдет в Кишиневе 31 марта на стадионе «Зимбру». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Напомним, что на 28 марта у сборной России запланирован матч со Швецией в Стокгольме. 0