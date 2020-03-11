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    Алли: Такие матчи заставляют спуститься с небес

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли прокомментировал вылет из Лиги чемпионов после второго поражения от «РБ Лейпциг» (0:3) в 1/8 финала.

    Деле Алли
    Деле Алли

    «Чувствуем опустошение. Мы верили до матча, но не смогли показать ту игру, которую должны были. Если не прибавляешь, тебя наказывают. Тяжело вылетать вот так.

    После первого пропущенного мяча не многое изменилось — мы должны были забивать дважды в любом случае. Мы предоставили сопернику слишком много шансов и были наказаны.

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    • Мы должны были продемонстрировать зрелость и сражаться, но у нас не получилось. Нельзя приводить травмы в качестве оправдания.

    Но у нас неплохая команда. Это "Тоттенхэм". У нас есть молодые игроки, которые должны прибавить. Сегодня не все были на высоте.

    Мы должны извиниться перед болельщиками. Они заслуживали большего. Знаем, что это был не лучший сезон для нас.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Такие матчи заставляют спуститься с небес. У нас пропала уверенность. Мы находимся не в лучшей ситуации, но способны это изменить.

    Мы проиграли множество единоборств. Мы хорошо начали матч, но напропускали. Это показывает, что у нас были проблемы в психологическом плане», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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