«Сассуоло» — «Брешиа»: счет 3:0, обзор голов

В матче 26 тура Серии Ана своем поле разгромилсо счетом 3:0.

Счет открыл Франческо Капуто на 45 минуте матче. На 61 минуте футболист оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. Окончательный результат был установлен на 75 минуте. Джереми Бога забил третий мяч «Сассуоло» в этом матче.

После 25 игр «Сассуоло» занимает 11 место с 32 очками. «Брешиа» на последнем месте. У гостей 16 очков в активе.