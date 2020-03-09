«Сассуоло» — «Брешиа»: счет 3:0, обзор голов

Игроки «Сассуоло»
«Сассуоло»
Счет открыл Франческо Капуто на 45 минуте матче. На 61 минуте футболист оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. Окончательный результат был установлен на 75 минуте. Джереми Бога забил третий мяч «Сассуоло» в этом матче.
После 25 игр «Сассуоло» занимает 11 место с 32 очками. «Брешиа» на последнем месте. У гостей 16 очков в активе.
Серия А. 26 тур
«Сассуоло» — «Брешиа» — 3:0
Голы: 1:0 — 45 Капуто, 2:0 — 61 Капуто, 3:0 — 74 Бога«Сассуоло»: Консильи, Романья (Марлон, 72), Феррари, Толян (Мюльдюр, 54), Рожерио, Джуричич, Локателли, Бурабия, Бога, Берарди (Дефрель, 32), Капуто«Брешиа»: Йоронен, Папетти, Сабелли, Чансельор, Мартелла, Дессена, Бьярнасон, Бизоли (Скрабб, 66), Змргал, Балотелли (Доннарумма, 76), Айе (Торрегросса, 57)Предупреждения: Бизоли (29), Романья (31), Рожерио (37), Локателли (56), Балотелли (60), Сабелли (83)