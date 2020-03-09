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    Нагельсманн: Завтра каждый из нас отдаст свой максимум

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    Наставник «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн дал комментарий в преддверии ответного поединка с лондонским «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что после первого матча «быки» ведут 1:0.

    Юлиан Нагельсманн
    Юлиан Нагельсманн

    «Это особенный матч, но я не нервничаю больше, чем обычно. В первом матче мы сделали хороший задел. Мы действительно хотим завтра победить и пробиться в следующий раунд!

    "Тоттенхэм Хотспур" — мощный соперник, который очень опасен на контратаках. Мы хорошо смотрелись в первом тайме, и я уверен, завтра сыграем не хуже.

    Завтра каждый из нас отдаст свой максимум. Мы нечасто играем с "Тоттенхэмом" в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс выйти дальше.

    Я не слишком много думаю о том, чем бы стала моя победа над Моуринью. Я думаю о том, как здорово было бы пройти "Тоттенхэм". Как я уже говорил, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что сумею выиграть за карьеру столько трофеев», — приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА. 0

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