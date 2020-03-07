«Марсель» — «Амьен»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Франциина своем поле сыграл вничью ссо счетом 2:2.

В составе хозяев поля отличились Морган Сансон и Димитри Пайет.

За «Амьен» голы забили Серу Гирасси и Саман Годдос, который отличился уже на 5-й компенсированной к основному времени матча минуте.

«Марсель» находится на втором месте в таблице Лиги 1 с отставанием от «ПСЖ» в 12 очков. «Амьен» занимает 19-ю строчку.