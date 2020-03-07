«Марсель» — «Амьен»: счет матча 2:2, обзор голов

В составе хозяев поля отличились Морган Сансон и Димитри Пайет.
За «Амьен» голы забили Серу Гирасси и Саман Годдос, который отличился уже на 5-й компенсированной к основному времени матча минуте.
«Марсель» находится на втором месте в таблице Лиги 1 с отставанием от «ПСЖ» в 12 очков. «Амьен» занимает 19-ю строчку.
Лига 1. 28-й тур
«Марсель» — «Амьен» — 2:2 (1:0)
Голы: Сансон, 45+1 (1:0). Пайет, 57 (2:0). Гирасси, 83 — с пенальти (2:1). Годдос, 90+5 (2:2)«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр (Сакаи, 77), Камара, Стротман, Сансон (Лопес, 90+4), Ронжье, Пайет (Товен, 80), Жермен, Бенедетто«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Опоку, Монкондюи (Блен, 71), Зунгу, Какюта, Гирасси, Мбенза (Аколо, 62), Диабате (Годдос, 80)Предупреждения: Амави, 17. Монкондюи, 38. Пайет, 40. Калабрези, 60