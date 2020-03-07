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    «Мальорка» вырвала победу у «Эйбара»

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    «Мальорка» на выезде обыграла «Эйбар» в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

    Игроки «Мальорки»
    Игроки «Мальорки»

    Гости одержали победу со счетом 2:1.

    Победный мяч на второй добавленной ко второму тайму минуте забил Педро Бигас.

    Благодаря победе «Мальорка» сравнялась по очкам с занимающей 17-е место «Сельтой» (25 очков). «Эйбар» (27 очков) идет шестнадцатым.

    Примера. 27-й тур
    «Эйбар» — «Мальорка» — 1:2 (0:1)
    Голы: Родригес, 42 (0:1). Кубо, 78 (0:2). Бигас, 90+2 (1:2)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Арбилья, Оливейра, Диоп (Экспосито, 57), Кристофоро (Эскаланте, 76), Педро Леон (Де Бласис, 57), Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Вальент, Агбеньеню, Посо, Кубо (Ки Сон Ен, 82), Родригес, Баба, Будимир (Джуниор, 72), Кучо Эрнандес (Чаваррия, 85)Предупреждения: Вальент, 23. Оливейра, 40. Родригес, 66. Хосе Анхель, 72. Шарлес, 86. Рейна, 90+3. Серхио Энрич, 90+3
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