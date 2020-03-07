«Динамо» — «Тамбов»: счет матча 1:0, обзор гола

«Динамо» — «Тамбов»
«Динамо»
Единственный мяч был забит на 34-й минуте. Рауш здорово исполнил подачу с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Комличенко красивым ударом слета отправил мяч точно в цель.
«Динамо» набрало 27 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 22 очками располагается на 12-м месте.
В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Тамбов» на своем поле примет «Крылья Советов».
РПЛ. 21-й тур
«Динамо» — «Тамбов» — 1:0 (1:0)
Гол: Комличенко, 34«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Шуньич, Скопинцев, Нжи (Игбун, 88), Хильемарк, Каборе (Нойштедтер, 63), Филипп (Шиманьски, 75), Рауш, Комличенко«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Филин, Килин, Тетрашвили, Карасев (Хосонов, 73), Мелкадзе, Костюков (Федчук, 78), Каплиенко, Обухов (Мамтов, 83)Предупреждения: Филин, 21. Грицаенко, 59. Обухов, 80. Рауш, 84. Мелкадзе, 89.