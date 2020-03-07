«Динамо» — «Тамбов»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскоеодержало домашнюю победу над(1:0) в матче 21-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 34-й минуте. Рауш здорово исполнил подачу с левого края чужой штрафной во вратарскую, где Комличенко красивым ударом слета отправил мяч точно в цель.

«Динамо» набрало 27 очков и поднялось на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов» с 22 очками располагается на 12-м месте.

В следующем туре «Динамо» в гостях сыграет против «Ахмата», а «Тамбов» на своем поле примет «Крылья Советов».