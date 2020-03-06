ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик ДайерЧетыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке
  • 01:33
    • Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
  • 01:11
    • «Сент-Этьен» сыграет с ПСЖ в финале Кубка Франции
  • 00:55
    • «Атлетик» проиграл «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании
  • 21:58
    • СКА в третий раз обыграл «Витязь» в первом раунде Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Йокерит» одержал третью победу в серии с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    «Сент-Этьен» сыграет с ПСЖ в финале Кубка Франции

    «Сент-Этьен» — «Ренн»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Сент-Этьен Ренн
    В полуфинале Кубка Франции «Сент-Этьен» одержал домашнюю победу над «Ренном» со счетом 2:1.

    «Сент-Этьен»
    «Сент-Этьен»

    В составе победителей отличились Тимоте Колодзейчак и Рид Будебуз. У гостей отличился Мбайе Ньянг.

    В финале Кубка Франции соперником «Сент-Этьена» будет «ПСЖ».

    Кубок Франции. 1/2 финала
    «Сент-Этьен» — «Ренн» — 2:1 (1:1)
    Голы: Ньянг, 33 — с пенальти (0:1). Колодзейчак, 43 (1:1). Будебуз, 90+4 (2:1)«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак, Салиба, Фофана, Кабай (Диуссе, 39), М`Вила (Будебуз, 83), Камара, Онора, Буанга, Диони (Аби, 74)«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса, Н`Зонзи, Буриго, Камавинга (Леа Силики, 68), Ньянг (Юну, 83), Дель Кастильо (Гбохо, 76), РафиньяПредупреждения: Камавинга, 19. Траоре, 28. Дель Кастильо, 56. Камара, 68
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Четыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке
  • Вчера в 16:19
    •
  • Прогноз
  • «Марсель» — «Амьен»
  • 1.63
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли серия без побед «Амьена»?
  • «Марсель» — «Амьен». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Продолжит ли «Валенсия» борьбу за топ-4?
  • «Алавес» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Очередное московское дерби будет зрелищным
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Салават» одолел «Авангард», СКА на выезде разгромил «Витязь»Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Вчера в 22:090
  • 19:33
    • «Салават Юлаев» повел в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
  • 19:14
    • Медведев: «Зенит» должен сыграть матч Кубка со «Спартаком» в Питере
  • 17:04
    • Кокорин готов уехать в Европу при наличии хорошего варианта
    Юрген Клопп Футбол Клопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории«Ливерпуль» потерпел два поражения подряд Вчера в 18:510
  • Экспресс дня

  • Справится ли «Марсель» с аутсайдером?
  • 4.91
    •
  • 00:42
    • «МЮ» разгромил «Дерби Каунти» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
  • 00:37
    • Юрлова-Перхт: Промахнулась в спринте из-за собственных недоработок
  • 00:11
    • ЦСКА на выезде одолел «Панатинаикос» в матче Евролиги
    Григорий Родченков Прочие Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями РодченковаВсе подробности истории с поддельной подписью Родченкова в МОК Вчера в 03:570
  • 16:41
    • Матч «Валенсия» — «Аталанта» пройдет без зрителей
  • 16:32
    • Мейвезер потребовал 600 млн долларов за бои с Нурмагомедовым и Макгрегором
  • 14:02
    • «Локомотив» заключил контракт с новым техническим спонсором
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.72
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Баффало — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.91
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Падерборн — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Марсель — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие