«Сент-Этьен» — «Ренн»: счет матча 2:1, обзор голов

В составе победителей отличились Тимоте Колодзейчак и Рид Будебуз. У гостей отличился Мбайе Ньянг.
В финале Кубка Франции соперником «Сент-Этьена» будет «ПСЖ».
Кубок Франции. 1/2 финала
«Сент-Этьен» — «Ренн» — 2:1 (1:1)
Голы: Ньянг, 33 — с пенальти (0:1). Колодзейчак, 43 (1:1). Будебуз, 90+4 (2:1)«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Колодзейчак, Салиба, Фофана, Кабай (Диуссе, 39), М`Вила (Будебуз, 83), Камара, Онора, Буанга, Диони (Аби, 74)«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса, Н`Зонзи, Буриго, Камавинга (Леа Силики, 68), Ньянг (Юну, 83), Дель Кастильо (Гбохо, 76), РафиньяПредупреждения: Камавинга, 19. Траоре, 28. Дель Кастильо, 56. Камара, 68